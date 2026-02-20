ЗАРЕЖДАНЕ...
Сериозно ни попариха с цените в Гърция
Цените на морските дарове на гръцките пазари растат в навечерието на Чистия понеделник — официалният празник, с който православните християни отбелязват старта на постите. Сравнено с миналата година, увеличението достига до 21%. Традиционно празникът е свързан с трапеза, богата на морски дарове и други постни ястия. Поради това търсенето вече се е повишило значително в цялата страна, а експертите предупреждават, че тази година празничните покупки ще струват на домакинствата повече, предава Тovima.
Според данни на Централната организация за пазари и рибарство, средното покачване на цените на морските дарове е между 15% и 16% спрямо 2025 г. Най-съществено увеличение е отчетено при калмарите: малките калмари са поскъпнали от 9,80 евро за килограм миналата година на 11,90 евро тази година, което е ръст от близо 21%. Стандартните калмари също са поскъпнали — от 18,80 евро на 22,80 евро за килограм.
Цените на скаридите също се покачват, като миналата година килограм е струвал 12 евро, а тази година достигат 14 евро. Промените в цените зависят както от мястото на покупка — дали в централния пазар в Атина или при кварталните рибари, така и от това дали се избират пресни или замразени продукти.
Сред актуалните цени на пазара са: малки калмари — 10,98 до 11,90 евро за килограм, големи калмари — 16,98 евро за килограм, пресен октопод — 17,98 евро за килограм. Пазарите вече работят с ускорено темпо преди "Чистия понеделник“, а от средата на седмицата се наблюдава повишен поток от купувачи, които сравняват цените и планират покупки предварително, като някои избират да купят рано, а други чакат до последния момент за по-пресни продукти.
