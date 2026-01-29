Семейството на Брус Уилис премести актьора в отделна къща под наблюдението на медицински сестри. Съпругата му Ема Хеминг Уилис споделя, че това е помогнало на семейството да се справи по-добре с продължаващата му битка с фронтотемпорална деменция. Майката на две деца обяснява, че решението е било водено най-вече от желанието да предпази дъщерите им."Това беше едно от най-трудните решения. Не дойде лесно“, каза 47-годишната Ема в епизода от 28 януари на подкаста "Разговори с Кам“ на Камерън Оукс Роджърс."Ние сме изправени пред изключително трудни избори и трябва да направим това, което е най-добро за семейството ни, което е най-безопасно за нашия човек.“По думите ѝ решаващ фактор са били дъщерите им Мейбъл Рей на 15 години и Евелин Пен на 11 години, които споделя с 70-годишния актьор."Брус не би искал двете му малки дъщери да бъдат помрачени от болестта му. Знам това. Те не канеха приятелки да преспиват, нямаше срещи за игра. Не канехме хора у дома… това беше наистина тежък период.“Тя допълни: "Решението не беше взето лекомислено, но беше правилното за нашето семейство“, каза Ема за дома, който наричат свой втори дом."Децата ни се развиват прекрасно, както и Брус, и това е най-важното“, подчерта тя."Ние сме там постоянно. Това е нашият втори дом и място, на което създаваме спомени. Тази къща отговаря на всяка нужда на Брус, 24 часа в денонощието, а другият ни дом, където са децата, сега също им осигурява необходимата подкрепа. Това проработи много добре за нас.“Семейството на екшън звездата обяви през 2023 г., че той е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) – общ термин за група мозъчни заболявания, при които се наблюдава атрофия на челните и слепоочните дялове на мозъка, припомня NOVA. Това води до проблеми с говора, емоционални затруднения и промени в личността.Сред останалите симптоми са загуба на двигателни умения, затруднения при ходене и преглъщане или мускулни спазми. Заболяването е прогресивно и представлява най-честата форма на деменция при хора под 60 години. Както обяснява Ема, Брус е "все още много присъстващ в тялото си“, като допълва, че с напредването на деменцията "ние напредвахме заедно с него. Адаптирахме се заедно с него“.Говорейки за решението публично да сподели, че Брус живее във "втория им дом“, Ема подчерта, че е искала да бъде "напълно открита“ от името на "други грижещи се хора, които са били принудени да вземат същото решение – да настанят свой близък в специализирано заведение, и са се сблъскали с осъждане, критики и коси погледи“."Исках някой друг да се почувства видян и признат“, продължи тя. "Знаех, че това ще срещне както подкрепа и любов, така и критика и осъждане. Истината е, че деменцията протича различно при всеки. Ако не си на първа линия всеки ден, по 24 часа, нямаш право да решаваш и нямаш право на глас.“"Това е нашата реалност и знам, че за нас това работи“, заключи тя. "Не се тревожа за осъждането… Трябва да подкрепяме хората, които се грижат за близките си, а не да ги критикуваме. Ние и без това достатъчно се критикуваме сами.“