Семейство Клуни отново прикова погледите и има защо

© След като пропусна няколко официални изяви заради здравословен проблем, Джордж Клуни направи впечатляващо завръщане на червения килим във Венеция. Актьорът се появи на премиерата на новия си филм "Jay Kelly“ заедно със стилната си съпруга Амал Клуни.



Красиви като приказни герои



Той заложи на класически черен смокинг и както винаги, излъчвайки дълбока увереност и сериозност. Най-голямо внимание обаче привлече появата на съпругата му Амал. Елегантна и стилна, тя бе избрала ярка лилава рокля с драматична дълга опашка и изчистени златни аксесоари, които придадоха още повече блясък на визията ѝ. Двамата не скриха нежните жестове помежду си, което превърна излизането им на червения килим в една от най-зрелищните и коментирани сцени на вечерта.



По-рано през деня режисьорът на филма Ноа Баумбах обясни отсъствието на актьора от предварителните събития с думите: "Дори и филмовите звезди понякога се разболяват.“ Очевидно обаче здравословният проблем не попречи на Клуни да се наслади на премиерата. Филмът "Jay Kelly“ беше приет изключително добре, с бурни аплдисменти, които продължиха десетина минути. Историята проследява живота на популярен актьор, който тръгва на пътуване из Европа с личния си мениджър, изправен пред въпроси за идентичността и смисъла на славата.



След представянето си във Венеция филмът ще бъде показан и на други престижни фестивали, преди да излезе на голям екран през ноември, пише Ladyzone.bg.