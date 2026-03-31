Световната музикална икона Селин Дион официално обяви, че се завръща на сцената през септември с поредица от десет концерта във френската столица Париж. Новината за дългоочакваното събитие бе потвърдена от самата певица навръх 58-ия ѝ рожден ден, информира Plovdiv24.bg.

Завръщането на канадската звезда бе предшествано от мащабна рекламна кампания по улиците на Париж и ефектно светлинно шоу върху Айфеловата кула. "Тази година ще получа най-хубавия подарък в живота си – възможността да пея отново за вас“, сподели развълнуваната изпълнителка пред телевизия "Франс 2“.

Продажбата на билети за спектаклите, планирани за септември и октомври, ще протече на два етапа:

На 7 април е начало на предварителната продажба, а на 10 април е общата продажба.

Припомняме, че през 2022 г. Селин Дион бе принудена да прекрати кариерата си заради диагнозата "Синдром на скования човек“. Рядкото неврологично заболяване причиняваше тежки мускулни спазми, които правеха пеенето невъзможно и доведоха до отмяна на световното ѝ турне Courage.

Първият знак за възстановяването на звездата бе емоционалното ѝ изпълнение на Олимпиадата в Париж през 2024 г., където тя изпя вечния хит на Едит Пиаф "Hymne a l'amour“. Това участие подхрани надеждите на милионите ѝ почитатели, че тя отново ще заеме своето място сред най-великите концертни изпълнители в историята.