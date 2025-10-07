Селин Дион се появи неочаквано на грандиозно събитие

© Селин Дион е сред най-обичаните звезди – и като музикална икона, и като личност. И всяка нейна публична поява буди радост и интерес.



Изпълнителката нямаше как да се остане незабелязана на концерта на Пол Маккартни, провел се в Лас Вегас в събота, 4 октомври. 57-годишната суперзвезда бе сред публиката заедно със синовете си, наслаждавайки се на всеки момент от изпълнението на единия от легендарните членове на Beatles.



Облечена в елегантен черен поло пуловер и шапка, Дион очевидно се забавляваше, аплодирайки, викайки и дори вдигайки юмрук в такт с музиката.



Неотлъчно до нея бяха децата: Рене-Чарлз (24) близнаци Нелсън и Еди (14) – плод на дългогодишната ѝ връзка с Рене Анжелил, който почина през 2016 г. след борба с рак на гърлото. Оттогава най-голямата подкрепа на Селин са нейните деца.



Появата на Селин Сион в събота има още едно важно значение – то е показателно за здравословното ѝ състояние в момента. През 2022 г. Дион разкри диагнозата си - синдромът на скования човек, рядко автоимунно и неврологично заболяване, което причинява тежки мускулни спазми и засяга мобилността и дишането. Оттогава певицата редуцира публичните си появи.



Редките ѝ излизания почти винаги са свързани с музика - първата ѝ любов и доживотна страст. По-рано това лято тя присъства на световното турне на Coldplay, по време на което където фронтменът Крис Мартин ѝ отдаде специална почит, посвещавайки ѝ песен.



Семейно щастие и подкрепа



През януари, 2025 г. Селин Дион публикува рядка снимка със своите трима сина в социалните мрежи в чест на деветата годишнина от смъртта на съпруга си Рене Анжелил.



"Рене, не можем да повярваме, че изминаха девет години. Няма ден, в който да не усещаме присъствието ти“, написа певицата в емоционален пост в Instagram.



"Ти беше моят най-голям шампион, моят партньор и този, който винаги виждаше най-доброто в мен. Почитам те и ще липсваш завинаги. Обичаме те“, добави тя.От Hola припомнят, че първият син на двойката, Рене-Чарлз, е роден през януари, 2001 г. След девет години, шест инвитро опита и тежка спонтанна загуба, те с радост посрещнаха близнаците Еди и Нелсън - през октомври, 2010 г., припомня Ladyzone.