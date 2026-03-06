ЗАРЕЖДАНЕ...
Селин Дион: Нямам търпение
Кадрите са направени от професионален фотограф и са заснети край Cape Town.
"Тоалети, които нямам търпение да облека отново… Кой още се вълнува за лятото?“, споделя Селин.
Припомняме, че през 2022 г. тя обяви, че страда от неизлечима болест - Синдром на скования човек - рядко, прогресиращо неврологично заболяване. То причинява тежки мускулни спазми и скованост, които засягат способността ѝ да ходи и пее, поради което тя отмени световните си турнета и се подлага на интензивна терапия.
Болестта е автоимунно разстройство, което засяга централната нервна система (главния и гръбначния мозък), водейки до прогресивна мускулна скованост и болезнени спазми. Те могат да бъдат толкова силни, че да доведат до счупени ребра и да блокират движението на тялото.
