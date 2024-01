Селена Гомес: Уморена съм

© Селена Гомес изглежда е готова да постави музикалната си кариера на пауза за постоянно.



Носителката на Грами, която започна да издава музика след участието си в любимия сериал на Disney Channel "Магьосниците от Уейвърли Плейс" (Wizards of Waverly Place), посочи, че може да издаде само още един албум, преди да се оттегли от музиката, за да се съсредоточи единствено върху своята филмова и телевизионна кариера.



"Колкото повече остарявам, толкова повече си казвам "Искам да намеря нещо, на което просто да се спра", обясни Гомес в предстоящ епизод на подкаста SmartLess, според сп. Rolling Stone. "Чувствам, че имам още един албум в себе си, но вероятно бих избрала актьорството“.



Когато водещите на подкаста Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет казаха на Гомес, че не е нужно непременно да избира между двете страсти, тя отговори: "Прави сте, но искам да ми е по-спокойно, защото съм уморена".



Гомес прави първата си телевизионна изява, когато е на 10 години в детския телевизионен сериал Barney & Friends. В годините след това тя участва като Алекс в Wizards of Waverly Place, озвучава Мейвис във филмовата поредица "Хотел Трансилвания" и става част от любимото на всички подкаст трио в наградения с "Еми" сериал "Убийства в сградата" (Only Murders in the Building) – всичко това, докато едновременно се впуска в две турнета и записва множество студийни албуми, сингли и музикални видеоклипове. Миналия август звездата пусна нова песен, озаглавена "Single Soon".



Но жонглирането между двете кариери е имало ефект върху нейното здраве, сподели Гомес. "Отидох в психиатричен институт и отмених едно от турнетата си“, каза тя. "Просто ми дойде в повече, защото обичам да работя и това ме разсейва от лошите неща“.



Освен това тя отбеляза, че ролята й в Wizards of Waverly Place била причината да се захване с пеене изобщо, наричайки Дисни "машина“, която "насилствено изисква да знам как да пея, за да мога да изпея саундтрака на филма".



"Исках да бъда актриса, никога не съм възнамерявала да бъда певица на пълен работен ден, но очевидно това хоби се превърна в нещо друго“, продължи Гомес. "Не мисля, че съм най-добрата певица, но знам как да разказвам истории и ми харесва възможността да правя песни“.