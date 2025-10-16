ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сега е точното време да го сложим в кацата, за да ни е вкусно през зимата
Прекалил ли е българинът предната вечер с алкохола, не търси аспирин, а сок от зеле.
Приготвянето на кисело зеле е традиционен процес, който изисква малко време, но резултатът е вкусен и полезен. "Фокус" ви предлага изпитана рецепта.
Необходими съставки:
– Прясно зеле (количеството зависи от нуждите ти)
– Сол (около 20-30 г на килограм зеле
– Подправки по желание (например моркови, черен пипер, дафинов лист)
Процес на приготвяне:
Най-добре е да се купи зеле през есента, когато е в сезон. Избери здрави, плътни глави, без наранявания.
Подготовка:
Измий зелето и отстрани повредените листа. Извади сърцевината, ако искаш. Можеш да нарежеш зелето на ивици или да го оставиш на цели глави, в зависимост от предпочитанията.
Солта е важна- в голяма купа или съд, поръси сол върху зелето и го омеси с ръце, за да пусне сок. Можеш да добавиш и нарязани моркови или подправки.
Слагане в буркани:
Напълни стъклени буркани или дъски с нарязаното зеле, като натискаш плътно, за да няма въздух. Остави малко място отгоре, за да може да ферментира.
Ферментация:
Затвори бурканите с капаци, но не много плътно, за да може газът да излиза. Остави на хладно и тъмно място за 3-4 седмици, в зависимост от желаната киселинност.
Преточване или по български-такане:
През този период проверявай зелето. Ако е необходимо, можеш да го преточиш в нови, чисти буркани, за да го запазиш по-добре.
След като киселото зеле е готово, можеш да го съхраняваш на хладно място, като хладилник или избено помещение.
Сега е моментът да го сложиш, когато зелето е в сезон и е най-свежо. Процесът на ферментация отнема около 3-4 седмици, така че планирай съответно.
В повечето домакинства зелете не се слага в буркани, а в бидони или каци. Принципът е същият, но просто не го режем.
