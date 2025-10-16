Сега е точното време да го сложим в кацата, за да ни е вкусно през зимата

© Фокус Киселото зеле – това е словосъчетание, на което няма българин, който не реагира. Да не говорим, че слюнката ти потича при мисълта за зелето на татко ти, това на дядо ти. Във всеки български дом, зимата е сезонът, в който отидеш ли на гости, едно от ястията ще е киселото зеле. Обичаме го на салата с олио и червен пипер. Харесваме го печено с различни мръвки... А, "армеевата чорба" се слави с лековитите си свойства.



Прекалил ли е българинът предната вечер с алкохола, не търси аспирин, а сок от зеле.



Приготвянето на кисело зеле е традиционен процес, който изисква малко време, но резултатът е вкусен и полезен. "Фокус" ви предлага изпитана рецепта.



Необходими съставки:



– Прясно зеле (количеството зависи от нуждите ти)



– Сол (около 20-30 г на килограм зеле



– Подправки по желание (например моркови, черен пипер, дафинов лист)



Процес на приготвяне:



Най-добре е да се купи зеле през есента, когато е в сезон. Избери здрави, плътни глави, без наранявания.



Подготовка:



Измий зелето и отстрани повредените листа. Извади сърцевината, ако искаш. Можеш да нарежеш зелето на ивици или да го оставиш на цели глави, в зависимост от предпочитанията.



Солта е важна- в голяма купа или съд, поръси сол върху зелето и го омеси с ръце, за да пусне сок. Можеш да добавиш и нарязани моркови или подправки.



Слагане в буркани:



Напълни стъклени буркани или дъски с нарязаното зеле, като натискаш плътно, за да няма въздух. Остави малко място отгоре, за да може да ферментира.



Ферментация:



Затвори бурканите с капаци, но не много плътно, за да може газът да излиза. Остави на хладно и тъмно място за 3-4 седмици, в зависимост от желаната киселинност.



Преточване или по български-такане:



През този период проверявай зелето. Ако е необходимо, можеш да го преточиш в нови, чисти буркани, за да го запазиш по-добре.



След като киселото зеле е готово, можеш да го съхраняваш на хладно място, като хладилник или избено помещение.



Сега е моментът да го сложиш, когато зелето е в сезон и е най-свежо. Процесът на ферментация отнема около 3-4 седмици, така че планирай съответно.



В повечето домакинства зелете не се слага в буркани, а в бидони или каци. Принципът е същият, но просто не го режем.