|Сателитни изображения на НАСА разкриха нов остров в Аляска
Две сателитни снимки, едната заснета на 5 юли 1984 г., а другата на 6 август 2025 г., изобразяват трансформацията в забележителни детайли. Въз основа на сателитните снимки, разделянето е станало между 13 юли 2025 г. и 6 август 2025 г. Според глациолога Маури Пелто от колежа Никълс, и двата ръкава на ледника Алсек са се отдръпнали с повече от 5 километра от 1984 г., когато ледникът е бил забелязан за първи път.
Появата на новия остров поражда безпокойство относно скоростта, с която се топят ледниците. "Глобалната тенденция за отдръпване и изчезване на ледниците поради антропогенния климат е огромна криза“, каза Джейсън Брайнър, професор по геология в университета в Бъфало.
В момента топящите се ледници задържат достатъчно вода, за да причинят покачване на морското равнище в световен мащаб с около половин метър. Това би застрашило значително много крайбрежни райони и би довело до по-чести и мощни штормови вълни.
От 1984 г. до наши дни езерото Алсек се е разширило значително, нараствайки от 45 на 74 квадратни километра, в пряк резултат от топенето на околния ледник. Разширяването на езерото се подхранва не само от топящата се вода от ледника Алсек, но и от близките проглациални езера като Харлекин и Гранд Плато. Този растеж е скорошен феномен, тъй като ледникът Алсек е бил свързан със северната част на ледника Гранд Плато приблизително до 1999 г.
Експертите също така предупреждават, че появата на този нов остров е тревожен знак. Според Министерството на земеделието на САЩ ледниците в Аляска се топят с обезпокоителна скорост, два пъти по-бързо в сравнение с темпото им между 1960 и 2004 г.
"Често имаме усещането, че ледниците са наистина статични неща“, заяви Кия Ривърман, глациолог в Държавния университет на Орегон. "Те са почти като живи, разпадащи се същества, които се променят по малко всеки ден.“
В отговор на това, Организацията на обединените нации определи 21 март 2025 г. за първи Световен ден на ледниците. Тази инициатива идва в момент, когато ледниците по света бързо се свиват поради изменението на климата, тенденция, която е особено силно изразена в Аляска, където температурите се покачват с темп два до три пъти по-бърз от средния за света.
