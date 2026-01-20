ЗАРЕЖДАНЕ...
Сашо Кадиев с нов прякор
©
Още в началото разговорът тръгна в шеговит тон, а Милица Гладнишка не пропусна да подхвърли за добре познат навик на Сашо Кадиев – закъсненията.
С типичното си чувство за хумор тя отбеляза, че Христо Пъдев е изключително точен, усмихнат и винаги навреме, "за разлика от другия… онзи с майката", намигайки към Кадиев и емблематичната му връзка с Катето Евро още от времето на "Преди обед".
Истинският смях в студиото обаче дойде, когато Христо Пъдев реши да разкрие новия прякор на Сашо.
"Знаете ли какъв прякор има Сашо?", подхвърли актьорът. И веднага добави с усмивка: "Богоявление – всички го чакат да дойде."
Репликата буквално взриви студиото, а водещият и публиката избухнаха в смях. Шегата бързо стана хит и в социалните мрежи.
Сашо Кадиев отдавна е известен с чувството си за хумор и самоирония, а подобни закачки по негов адрес сякаш още повече затвърждават образа му на любим, макар и понякога закъсняващ телевизионен герой, пише "Блиц".
Още по темата
/
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен в костюмче, леко зализан глуповато като депутат - всеки е готов
17.01
Още от категорията
/
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
18.01
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е денят за прекъсване на лошите връзки
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
08:57 / 19.01.2026
Българин разгневи жители на "най-красивата улица в Англия"
22:33 / 18.01.2026
Как неврохирургията помага при остеопороза?
15:22 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години д...
09:19 / 18.01.2026
Баницата замени кроасана
08:51 / 17.01.2026
Яйцата – колкото полезни, толкова и вредни
22:59 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.