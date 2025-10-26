ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сашка Васева: Бях гола, нахална и млада. Идваха на тълпи - бях атракция
"Копирала съм само Мерилин Монро. Мисията ми е да бъда българка и певица на народа. Теме прегръщат и ми казват: "Ти си нашето момиче". В миналото остана меркантилната Сашка. Не се възползвах на 100%.
На въпрос на Мон Дьо дали е била меркантилна, тя отговаря директно:
"Бях, да! Идваха на тълпи - бях атракция. Огромна! Но това ме обиждаше. Аз исках да им пея моите песни, в които има поезия, а те искаха две - "Георги..." и "Левовете в марки". Хляб и зрелища - от това се интересуват всички. Кой се интересува от моите истински чувства?"
"Обиждаха мен заради греховете на другите. Аз бях виновна заради другите."
На въпрос , ако се върне назад във времето, както би променила Сашка отговори:
"Това беше една червена рокличка, нямах друга. Не бях пошла. Бях гола, нахална и млада! Ядрена бомба с две бойни ядрени глави! 35 години рисуват това, което искат те да видят, а не това, което съм аз. Тази съблазън, която решавах да пръскам, беше по грешния път!", разкри фолкфурията.
Тя съжалява, че е много пъти е била "Гола, нахална и млада". Това трябваше да се запази за близките, кому беше нужно това за навън.
"Първата ми любов ме предаде най-жестоко, ожени се за италианка, но след две години се разведе с нея", призна Сашка и сподели, че три пъти ме е боляло най-тежко. Сред тях е и бащата на децата ми.
Тя заяви категорично, че в момента те двамата са само приятели: "Отношенията ни не са приключени, но някои неща няма как да се говорят, защото са лични. Нямам право да говоря, когато става дума за друг човек."
"Безкрайно го уважавам, но той е мой голям другар и аз съм му благодарна, че ме спаси", категорична бе изпълнителката на "Левовете в марки".
Певицата призна, че е минала през смъртта и я е видяла лице в лице. "Не се връщам назад, не искам, искам за живея сега".
"Имам грехове към децата си! Постоянно ги питам: "Простихте ли ми?' И те ми отговарят: 'Не, мамо! Засега - не!'", споделя Сашка със сълзи на очи.
"Надявам се да ми простят, защото съм им "Мама". Смятам, че ще дойде времето, когато ще ми простят. Те ме съдят заради кариерата, искат да изтрия снимките и публикациите."
Стопираха ме отгоре, нямаше време за много размисъл. На въпрос, тя казва, че може да роди нова публика за Сашка Васева, като ядрена бомба.
