Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:15Коментари (0)37
Аз съм първата в историята на пиара у нас, убедена е Сашка Васева. Попфолк ветеранката е категорична, че винаги е била вълк единак и сама е измисляла трикове, които да я направят светкавично разпознаваема за широката публика.

Един от първите ѝ ловки ходове още в началото на 90-те бил да позвъни на редактор на голям вестник и да обяви, че се обажда пиарката на Сашка Васева. Уговорили си час за интервю, а когато Дупнишката Мадона пристигнала сама в редакцията, обяснила, че пиарката ѝ била болна, затова тя идва на крака. Певицата не се излъгала изобщо – личното ѝ присъствие било оценено високо, и оттогава тя станала една от любимите звезди на изданието.

"Защото какво сме ние без Негово Величество Журналиста?“, повтаря и до днес Васева, а самият въпрос предполага отговора.

Най-дръзкият пиар обаче, хрумнал на изпълнителката на "Левовете в марки“, остава ненадминат и досега. Не че и други шоусветила не са го използвали преди нея, но това е било основно на Запад. Сашка го прилага за сефте на родна почва и ефектът е бомбастичен. Всички медии гръмват!

Две седмици името ѝ не слиза от първите страници на тогавашната преса.

А случката е наистина драматична, стига... да се бе случила наистина.

"Тогава Татарчев беше прокурор на републиката и почитател на македонската музика. Моето ядро е македонската музика, по-късно тръгнах към кючеците, които ме опорочиха. Та с Татарчев бяхме приятели – той ме канеше често по Паничище, агънца, това, онова. Аз пък взех, че си пуснах в един голям вестник съобщение, че са ме отвлекли в Силистра. И Татарчев ме пуска за издирване. А това е моя пиар акция – лъжа отвсякъде. Пиша си: "Сашка отвлечена в Силистра“. Гръмна всичко, обявена съм за издирване. Срещнах и полицаи, които ми казваха: "Да, ама вие сте издирвана от главния прокурор!“. Обадих му се, разбира се – на Татарчев, да му обясня.

Но това се нарича разюздан пиар. Не трябва да се прави от другите хора“, категорична е към днешна дата Сашка Васева.

Дупнишката Мадона вече явно е претеглила ползите и загубите от "разюздания пиар“ и наскоро обяви в медиите, че "горчиво съжалява само за едно – голите снимки“.

"Това беше страхотна глупост. Наивно мислех, че се харесва на почитателите, а така отблъснах страшно много от публиката си. Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила“, призна попфолк ветеранката.

Но както и да оценява от дистанцията на годините скандалните си изцепки, истината е една – благодарение на, повечето пъти, не особено красивите си провокации, Васева продължава да вълнува аудиторията и да намира място в клюкарските хроники, пише HotArena.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
