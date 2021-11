Сара Джесика Паркър: Знам как изглеждам. Какво да направя по въпроса? Да изчезна?

© Инстаграм Покрай снимките на новите епизоди от "Сексът и градът", които ще излязат по HBO през декември със заглавие "And Just Like That...", Сара Джесика Паркър и колежките ѝ търпят критики, че са остарели, косите им са сиви, имат бръчки и приличат на възрастни дами, съобщава dir.bg.



По този повод екранната Кари казва, че тя и двете ѝ колежки са получили някои негативни коментари за това как външният им вид се е променил с годините.



През юли тя съвсем спокойно седна на обяд с приятели, без грим и без да се издокарва, с естествения си побелял цвят в корените на косата, знаейки, че папараци я дебнат на всяка крачка.



Тя отвърна на недоволствата, като каза: "Седя с Анди Коен и той има пълна сива коса и е изискан. Защо така да е добре за него, а за мен -не? Не знам какво да ви кажа, хора!".



"Имам чувството, че хората не искат да сме напълно наред, сякаш почти се радват, че ни боли от това, което сме днес. Независимо дали избираме да остаряваме естествено и да не изглеждаме перфектно. Знам как изглеждам. Нямам избор. Какво да направя по въпроса? Да спра да старея? Да изчезна?", изповядва се още тя пред декемврийския брой на "Vogue". Дамите на средна възраст също има какво да разкажат за живота.



Паркър добавя, че това вглеждане във визията им, се е влошило заради социалните медии.