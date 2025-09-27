ЗАРЕЖДАНЕ...
|Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
Армутлиева разясни, че успехът в музиката не се крепи само на талант, а най-вече на характера на артистите.
"Все повече няма формула за успеха, но аз вярвам много в характера - енергията и волята на изпълнителите. Талантът и музикалността са уникален дар, но характерът е този, който гради творчеството и инстинкта за сцената", категорична бе тя.
Според нея най-трудното за един артист е да свикне с тревожността и напрежението, идващи от постоянната необходимост да се доказва.
"Успехът може да се превърне в капан - щом го постигнеш, трябва отново да се върнеш на стартовата линия", добави Армутлиева.
