Саня Алекса намери любовта

След като бе бита от първия си мъж, вторият почина внезапно, Саня Алекса вече грее от щастие.



Финалистката от първото издание на музикалното риалити "Х фактор" сподели, че е намерила мъжа на живота си. След като от години обикаля из Европа, Сани пусна котва в Норвегия. Там тя се запознава с Джон, на когото отдава сърцето си, пише "България днес".







Двойката хем е заедно, хем не. Както самият Джон, който е фотограф, споделя в своя инстаграм профил, двамата имат връзка от разстояние.



"Връзката от разстояние не е лесна. Но заради моменти като този си струва", пише Джон под снимка, на която е прегърнал Сани.



Александра Апостолова, както е истинското име на талантливата певица, е лаконична по отношение на връзката и личния си живот.



"Заслужавам най-доброто!", разкрива тя.



Връзките й до момента не са особено успешни. Когато живее в Швеция, тя се сблъсква с мъж насилник. Тогавашният й партньор Сами Кий Сверт я насинява, а Сани споделя публично за случилото се. През 2017 г. той я пребива зверски, а певицата пуска снимки на брутално насиненото си лице и тяло. Сверт дори прави самопризнания в интервю пред Гала.



"Да, аз й го причиних", отговори недвузначно Сверт на въпроса на водещите дали именно той я е пребил.







Няколко години след като се отърси от ужаса на токсичната си връзка със Сверт, Сани намира любовта в Испания. Пловдивчанката отново попада в неприятна житейска драма. Този път половинката й умира внезапно. За тежката загуба Сани поства в социалните си мрежи на 28 януари 2020 г. Тя добавя текста на песента на Уитни Хюстън I Believe in you and me - в превод "Вярвам в теб и мен", като символ на вечната си любов. Цитатът завършва с думите "Вярвам в чудеса, любовта е чудо".



В друг пост талантливата българка споделя колко нечестен е животът, отнел й голямата любов точно когато я е срещнала и как никога няма да се справи с болката.



40-годишната певица в момента живее и работи в Осло, като се надява, че този път съдбата ще бъде благосклонна към нея и най-накрая ще може да намери щастието в обятията на Джон.