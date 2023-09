© Instagram виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с една певица-текстописец, танцьорка и актриса от Пенсилвания. Тя е една от най-успешните и влиятелни жени на сцената, която завладява Билборд класациите от 2000 година насам. Пинк често включва акробатика и гимнастика в своите концерти и представления. Познахте ли я? Става въпрос за Пинк. Официалната версия е, че тя получава сценичния си псевдоним от известния герой Mr. Pink от филма на Куентин Тарантино "Глутница Кучета“. Според нея и нейните приятели, те имат сходни характери, тъй като и двамата били крайни личности.



Истинското и име е Алиша Бет Мур. Тя е родена на 8 септември 1979 година в американския град Дойлстаун. Майка й Джудит Мур е медицинска сестра от еврейски произход, а баща й Джеймс Мур-младши е военен ветеран от Виетнам. Има с две години по-голям брат, който се казва Джейсън. Тя е една от най-търсените и най-продаваните певици в света. Почти всеки неин албум става платинен.



С шест студийни албума, една компилация, шест концертни турнета и многобройни челни позиции в световните музикални класации, както и над 34 милиона продадени албума, през 2009 г. Пинк оглавява класацията на Билборд за поп-изпълнител на десетилетието (2000 - 2010). През 2011 година е на шесто място сред най-богатите жени в музиката, с печалба от 22 милиона долара. През 2013 година тя попада в класацията на списанието "Форбс" за най-скъпо платените музиканти, с печалба от 32 милиона долара.



Родителите й се развеждат, а тя остава при майка си. Пинк има тежък тийнейджърски период. Започва да пуши още на 9 години, а на 12 експериментира с различни видове дрога. На 13-годишна възраст тя се присъединява като вокалистка към тийнейджърската пънк-рок банда "Middleground“. Групата обаче бързо се разпада. Когато е 14-годишна тя вече се бори с алкохолната зависимост, като прекратява обучението си в местната гимназия. Тренира спортна гимнастика в продължение на осем години.



Поради непрестанните й конфликти с майка й, Алиша е изгонена от дома си и на 15-годишна възраст се мести при баща си и новото му семейство във Филаделфия.Една вечер се качва на сцената в един от местните клубове и привлича вниманието на посетителите с кавър на Мери Джей Блайдж. От този момент нататък тя бързо набира популярност на местната клубна сцена, изоставя тежкия тийнейджърски период зад гърба си и се отдава изцяло на певческите си изяви.



Choice е втората група, на която е член. Това се случва, когато тя е на 16 години.



Can't Take Me Home е името на първия й самостоятелен албум. Самостоятелните й издадени албуми са девет на брой. Осем са световните й турнета. Спечелила е 135 различни музикални награди. Три пъти печели "Грами". Майкъл Джексън е любимият ѝ изпълнител. Обича градинарството. Известно е, че сама отглежда зеленчуците в градината си.



Омъжена е за Кари Харт от 2006 година, като двамата имат две деца. Семейството обича мотокроса, защо Харт е бивш състезател. През 2000 година той става първият мотокрос състезател изпълнил "backflip“. През 2004 година, страстта на Кари към татуировките се превръща в бизнес. Заедно със съдружника си Джон Хънтингтън те отварят веригата тату-салони "Харт и Хънтингтън“. Пинк пък има над 20 татуировки по тялото си.



Припомняме ви, че преди половин година, Григор Димитров участва в благотворителното събитие в Палм Спрингс. Нашето момче игра тенис с певицата Пинк. Двамата се изправиха срещу Виктория Азаренка и певеца Робин Тик, които спечелиха мача. Шоуто събираше средства за фондацията Playing for Change, която помага за музикално образование на деца.