© виж галерията На погребението на поп звездата Лиъм Пейн семейството и приятелите му се събраха да го изпратят в последния му път на земята.



Бившата звезда на One Direction загина трагично на 16 октомври на 31-годишна възраст, след като падна от третия етаж на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Най-близките му присъстваха на службата в Бъкингамшир, като си казаха последно сбогом. Съкрушеният баща на Лиъм Джеф отлетя за Аржентина след трагичната му смърт и върна тялото му във Великобритания преди две седмици.



Бившите му колеги от групата One Direction – Хари Стайлс, Найл Хоран, Луис Томлинсън и Зейн Малик – се присъединиха към службата, както и Черил Туиди, майката на седемгодишния му син Беър.



Оттогава на трима души са повдигнати обвинения във връзка със смъртта му след падането му от балкона на хотелска стая в Буенос Айрес. Звездата от X Factor Лиъм получи "сериозни наранявания, които бяха несъвместими с живота". Продължава разследването на смъртта му.



Зейн Малик и останалите му колеги от групата One Direction оставиха настрана различията си, за да присъстват на погребението. 31-годишният певец напусна групата през 2015 г. и въпреки че през последните години се съобщаваше, че той иска да се помири с момчетата, вчера за първи път те бяха видени заедно оттогава.



Но събирането на Зейн с Найл Хоран, Хари Стайлс и Луис Томлинсън е при обстоятелства, които никой от тях не би си представил. Четиримата пристигнаха в черни костюми, като с тъга се вглеждаха в цветните композиции, поставени за Лиъм. Те присъстваха на церемонията заедно с близките на Лиъм, включително приятели, семейство и знаменитости.



Тялото на Лиъм пристигна в процесия, теглена от бели коне, в църквата, а до ковчега му бяха изложени бели цветя. Един от тях беше оставен от седемгодишния син на Лиъм - Беър. Думата "татко" беше изписана с бели рози и оставена на показ до църковното гробище по време на службата. Друга флорална почит с червени рози, гласеше "син" от родителите на Лиъм.



Саймън Коуел беше утешаван на майката и бащата на Лиъм Пейн, когато пристигна на погребението на покойната звезда. Съдията от X Factor и създателят на шоуто помогна за създаването на One Direction през 2010 г., присъства на погребението заедно с годеницата си Лорън Силвърмане. Докато беше пред църквата, Саймън беше утешаван от бащата на Лиъм Джеф и майката Карън. И двамата поставиха ръка на музикалния магнат, докато споделяха емоционален момент заедно.



Семейството на Лиъм положи много усилия, за да гарантира, че службата и аранжировката оказват перфектната почит към певеца. В службата умело бяха включени специални елементи в чест на Лиъм, наред с по-класическите цветя и свещи. Един такъв личен елемент, който беше изложен на опечалените при влизането им в църквата в Бъкингамшир, беше цветна изложба, изобразяваща комплект кегли за боулинг, които се удрят с топка, аранжирана от свежи цветя.



Елементът с любов напомня за известната любов на Лиъм към боулинга, който прекара 31-ия си рожден ден, играейки боулинг със семейството си на 29 август тази година. Много автомобили, които докараха гостите в църквата, имаха стикери на Батман на предните стъкла, изобразяващи логото на черен прилеп на бял фон. Любовта на Лиъм към Батман беше добре документирана, като някои фенове дори казваха, че той е “обсебен" от мистериозния супергерой.



Известните приятели на певеца гледаха тържествено как бяла карета, теглена от кон, пристига в църквата "Сейнт Мери" в Амершам, Бъкингамшир, украсена с думите "син", изписан с червени цветя. Върху каретата имаше и бяло-синя цветна украса, на която пишеше "татко", във връзка със сина Беър, който Лиъм споделя с Черил. В събралото се множество настъпи затишие, когато ковчегът на Лиъм пристигна в църквата, пренасян в теглена от кон катафалка, която беше украсена с бели рози и неговото име.



Атмосферата беше натежала от скръб, нарушавана само от приглушени ридания, докато преданото му семейство го следваше плътно.



Погребалната служба включваше брошури, които призоваваха присъстващите да направят дарение за детската болница Great Ormond Street. Това е подходящ жест от страна на Лиъм, за когото се съобщава, че е прекарал последните си седмици в дарения за набиране на средства за болни деца.



Приятелката на Лиъм Кейт Касиди беше заснета пред църквата, облечена в черно и със слънчеви очила, придружена от актьора и модел Дамян Хърли. Тя заяви, че е “загубила най-добрата част от себе си" след смъртта на певеца. В публикация в Инстаграм седмица след смъртта на певеца Кейт заяви:



“Дори не знам откъде да започна. Сърцето ми е разбито по начин, който не мога да изразя с думи. Бих искала да можеш да видиш огромното влияние, което си оказал върху света, дори и да се чувствам толкова мрачна в момента.



Ти донесе толкова много щастие и позитивизъм на всички – милиони фенове, твоето семейство, приятели и особено на мен. Ти си толкова невероятно обичан. Ти си, защото не мога да кажа беше, най-добрият ми приятел, любовта на живота ми и всеки, до когото се докосна, се чувстваше също толкова специален, колкото и аз. Енергията ти беше заразителна и озаряваше всяка стая, в която влезеш.Нищо от това не ми се струва реално и не мога да се примиря с новата реалност, че няма да те имам тук.



Трудно ми е да разбера как да живея в един свят без теб до мен. Заедно ние отново бяхме деца и винаги намирахме радост в най-малките неща. Лиъм, ти имаше най-милата душа и най-забавния дух. Чувствам се така, сякаш съм загубила най-добрата част от себе си. Не мога да си представя ден без твоя смях и любов. Ти внесе толкова много светлина в живота ми.", цитира HotNews.bg