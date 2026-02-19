ЗАРЕЖДАНЕ...
Ръст на онлайн измамите, съвет: Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като "твърде добри, за да са истина"
Binance, водещата глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи в света, насърчава потребителите да бъдат бдителни и да прилагат лесни практики за сигурност, за да защитят своите акаунти и лична информация. Тъй като измамните схеми стават все по-усъвършенствани, компанията продължава да инвестира в модерни системи за сигурност и обучение на потребителите, за да им помогне да се ориентират по-безопасно в дигиталната среда.
През 2025 г. системите за сигурност на Binance са предотвратили потенциални измами на стойност 6,69 милиарда щатски долара за 5,4 милиона потребители. През същия период компанията е обработила над 71 000 запитвания от правоохранителни органи и е съдействала при разследвания, довели до конфискацията на приблизително 131 милиона щатски долара, свързани с незаконна дейност.
За да помогне на потребителите да разпознават и избягват подобни заплахи, експертите подчертават следните основни препоръки за сигурност:
Основни съвети за сигурност:
Активирайте двуфакторна автентикация (2FA): Допълнителният процес за потвърждение значително намалява риска от неоторизиран достъп.
Никога не споделяйте чувствителна информация: Пароли, частни ключове, възстановителни фрази и кодове за потвърждение не бива да се споделят с никого.
Избягвайте да кликвате върху подозрителни линкове: Винаги достъпвайте акаунта си, като ръчно въведете официалния URL адрес.
Проверявайте внимателно подателя и домейна: Измамните съобщения често използват адреси, които изглеждат подобни на легитимните.
Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като “твърде добри, за да са истина": Натискът за бързо действие и гарантираните печалби са често срещани сигнали за измама.
Използвайте силни и уникални пароли: Използването на една и съща парола в различни платформи увеличава риска при изтичане на данни.
Потвърждавайте комуникацията чрез официални канали: При съмнение се свържете директно с отдела за поддръжка на сегурността, вместо да отговаряте на съмнително съобщение.
"Ефективната сигурност е споделена отговорност. Докато нашата компания приема сериозно своята роля в защитата на потребителите, информираността и бдителността са ключови за предотвратяване на измами. Предприемането на прости стъпки, като активиране на двойна автентикация, проверка на официалните комуникации, избягване на подозрителни линкове и несподеляне на чувствителна информация, може значително да намали риска от онлайн измами. В бързо развиващия се свят на криптовалутите информираността и прилагането на стабилни практики за сигурност могат да направят решаваща разлика“, коментират от компанията.
