Русокоса красавица е гаджето на Давид от "Биг брадър"

© Гаджето на Хитлера, какъвто прякор му лепнаха феновете в мрежата заради автентичния мустак, е сладка русокоска с пленителни очи.



Двойката се запознава онлайн, докато участникът все още е в чужбина. Започват кратка авантюра, но скоро се разделят заради разстоянието. Съдбата си знае работата и няколко години по-късно двамата решават да си дадат втори шанс. За целта Брадъра си хваща куфарите и се изстрелва към България при своето момиче, пишат от "Уикенд".



"Първоначално Анастасия не одобряваше влизането ми в "Биг Брадър“. Беше я страх да не се натискам с някакво момиче там. Няма как да се случи, защото тя е единствената жена в живота ми. Обичам си Насето много и някой ден ще се оженя за нея“, категоричен е Давид във визитката си. За радост на зрителите мацката е разбрана и пуска съквартиранта в новото приключение.



Още с встъпването си в риалитито Хитлера предизвика истински фурор. Колоритно е не само малкото му мустаче, но и вълшебният му хляб.



"Баба ми получи диабет и започнах да си гледам в алтернатива една жива закваска. С нея й правя хлебец. Закваската се казва Лили“, разкри чудакът, който живее с възрастната жена в софийското село Владая.



Давид е от смесен брак - майка му е българка, а баща му - немец. Преди да си дойде у нас, завършва бизнес училище в Германия. За крехките си две десетилетия вече е работил на три места - в колцентър, в месарница и като адвокат. Истинската му страст обаче е месенето на хляб.



"Сега, като бия в "Биг Брадър“, ще си отворя една пекарна в Софията и там ще работим с Насито. Аз ще оправям печивата, а тя ще оправя касата и всичко друго по организацията“, мечтае си владаецът.