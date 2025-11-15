ЗАРЕЖДАНЕ...
Руски медии: Путин е поддържал тайна връзка с непълнолетна участничка в конкурс за красота
Според публикация на "Проект", Алиса Харцева – тогава ученичка в гимназия – се запознала с Владимир Путин чрез дръзък календар, подготвен от младежкото движение "Наши" като подарък за рождения му ден. В календара Харцева се появява като "Мис април". Както се посочва, Кремъл е получил материала и в рамките на по-малко от месец Харцева е получила телефонно обаждане, с което я канят на среща в официалната вила на тогавашния министър-председател в Ново-Огариово. Обаждането се приписва на сътрудник на Путин, въпреки че в средите на "Наши“ се разпространява твърдението, че самият Путин се е свързал с нея, впечатлен от снимките.
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
Източници, които са говорили с "Проект", твърдят, че връзката между руския президент и Харцева е започнала веднага и е продължила на постоянна основа, със срещи, които са се провеждали два пъти месечно. Посещенията са били внимателно координирани, за да съвпадат с отсъствията на Алина Кабаева, която по това време вече се е считала за основната партньорка на Путин. Бившата му съпруга, Людмила Путина, вече не е живяла в официалната резиденция и по-късно двойката се е развела.
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Въпреки че връзката на Харцева с руския лидер се е пазила в тайна от обществеността, самата тя не е била неизвестна. Тя се появява в телевизионни предавания, където говори за календара, а след това е избрана директно за финала на конкурса "Мис Русия", който се излъчва по държавния канал НТВ. Според репортажа участието й във финалната фаза се счита за резултат от връзките, които е придобила благодарение на отношенията си с руския министър-председател. Въпреки че не печели титлата, тя се класира в десетката и не взима приза, за да не се породят подозрения.
От "Проект" твърдят, че ръководители на "Наши" са се опитали да се възползват от контактите на Харцева с Путин, за да предадат искания и да засилят политическото си влияние, сравнявайки нейната позиция с тази на мадам де Помпадур в двора на Луи XV. Въпреки това, според източниците, нито едно от тези усилия не е дало резултат, а се смята, че такива действия са раздразнили руския президент. В крайна сметка посещенията на Харцева изглежда са спрели, въпреки че в статията се споменава, че Путин е помогнал на баща й да си намери работа и се е погрижил тя да бъде приета в университета, както и да придобие луксозен апартамент в Москва. На въпрос дали Путин е помогнал за придобиването на жилището, Харцева отговаря: "Никой никога не ми е задавал такива глупав въпрос".
Днес, според същата информация, Харцева е съсобственик на верига луксозни солариуми. Новите разкрития идват в продължение на книга, в която се споменава, че Путин, въпреки че публично подкрепя традиционните ценности и институцията на семейството, в личния си живот избира "свободни" връзки и партньори без ангажименти. Самият той е заявил: "Имам личен живот, в който не допускам намеса. Той трябва да бъде уважаван".
