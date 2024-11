Рълев: Жена трудно би могла да спечели "Игри на волята"

© Нова тв Снощи големият победител от сезон 5 на “Игри на волята" Иван Рълев завоюва нова безапелационна победа на Арената в кастинг битката срещу софтуерния инженер Николай Петровски. Така шампионът от предходния сезон на риалити формата се присъединява към останалите звездни участници в All Stars сезона на предаването.



"Чувството да се върнеш отново на пясъка на Арената, да видиш Димо, Ралица и всички препятствия пред себе си е невероятно. Изключително вълнуващо е! Бих го направил отново и отново. Това е един адреналин, който ме държи буден. Предизвикателствата може би ще бъдат още по-тежки от тези в нашия сезон. Очаквам да има още по-силни играчи в All Stars. Мисля, че летвата ще бъде много висока. И е необходима по-сериозна подготовка“, споделя Рълев и пояснява, че и за минута не си е помислял, че няма да се класира за сезон All Stars.



"Стъпя ли на Арената, знам, че няма какво да се обърка. Признавам, че бях спрял да тренирам. Не намирах особено време за това. Постоянно си намирах оправдания, но от месец насам започнах да тренирам по-усърдно. И докато дойде момента за сезон All Stars, ще бъда в страхотна форма.“



Рълев разсъждава, че в социалната игра е необходимо да се сплотиш с правилните хора. Следи внимателно сезон 6 на най-екстремното риалити. Допада му, но стратегиите му идват в повече. "Предпочитам да се набляга на битките! Смятам, че ако участвах в този сезон, можех да го спечеля. Тази седмица във формата станахме свидетели на доста саботажи. Не мисля, че това е правилна стратегия. Аз не бих играл по този начин и това не е моят стил. Не бих саботирал битка, каквото и да се случи. Смятам, че аз спечелих "Игри на волята“ без интриги. Доволен съм от своята игра и от това, което съм показал. Мисля, че съм дал добър пример на младите.“



Рълев признава, че е имал доста фаворити в сезон 6, част от които са отпаднали. "В момента за мен най-открояващите се участници са Георги Гешев и Раду. Калата също е много добър играч. Мартин и Добрин също имат страхотни качества, но това което се случва в последната седмица определено не е моят начин на игра.“



Според Рълев жена трудно би могла да победи в "Игри на волята“. Признава, че неговото сърце е заето и е щастлив от връзката си. Жената до него го подкрепя и се вълнува много от участието му в риалити формата. "Сигурна е, че ако вляза, отново мога да победя!“