ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Розови, червени или жълти: Цветът на устните може да показва за потенциални здравословни проблеми
Въпреки че децата обикновено имат естествено розови устни, цветът на устните може да се промени с възрастта. Тези промени могат да бъдат нормални, но в някои случаи те могат да показват скрит здравословен проблем. Експертите предупреждават, че всяка забележима промяна в цвета на устните не трябва да се пренебрегва. Цветът на устните може да отразява проблеми, свързани с черния дроб, анемията, белите дробове или храносмилателната система. Ранното разпознаване на тези признаци може да помогне за осигуряване на навременна диагноза и лечение.
Червените устни може да са признак за проблеми, свързани с черния дроб. Когато се развият проблеми с черния дроб, естественият розов цвят на устните може да се промени в по-наситеночервен. В някои случаи зачервяването може да е причинено и от алергична реакция, което показва необходимостта от медицински преглед.
Устните, които пожълтяват или стават бледо бели, могат да бъдат признак на анемия или недостиг на кръв в тялото. Повишените нива на билирубин също могат да доведат до пожълтяване на устните. Хората, които забележат тези промени, трябва незабавно да потърсят медицинска помощ.
Храносмилателните проблеми също могат да повлияят на цвета на устните. Промени могат да се появят, когато се развият стомашни или храносмилателни разстройства, което прави медицинската консултация задължителна за правилна диагноза и лечение.
Лилавите устни могат да показват проблеми, свързани с белите дробове. Тази промяна в цвета не бива да се пренебрегва, тъй като може да е признак за респираторни усложнения, изискващи внимание.
Фактори, свързани с начина на живот, като тютюнопушене и консумация на алкохол, могат да допринесат за проблеми с устните. Правилната грижа, включително почистване на червилото преди лягане и нанасяне на кокосово масло или вазелин, може да помогне за поддържането на здрави устни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: