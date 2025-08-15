Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Розови, червени или жълти: Цветът на устните може да показва за потенциални здравословни проблеми
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:27Коментари (0)18
©
Цветът на устните може да показва потенциални проблеми с черния дроб, анемията, белите дробове или храносмилателната система. Ранното разпознаване на тези признаци може да помогне за осигуряване на навременна диагноза и лечение, съобщи News18.

Въпреки че децата обикновено имат естествено розови устни, цветът на устните може да се промени с възрастта. Тези промени могат да бъдат нормални, но в някои случаи те могат да показват скрит здравословен проблем. Експертите предупреждават, че всяка забележима промяна в цвета на устните не трябва да се пренебрегва. Цветът на устните може да отразява проблеми, свързани с черния дроб, анемията, белите дробове или храносмилателната система. Ранното разпознаване на тези признаци може да помогне за осигуряване на навременна диагноза и лечение. 

Червените устни може да са признак за проблеми, свързани с черния дроб. Когато се развият проблеми с черния дроб, естественият розов цвят на устните може да се промени в по-наситеночервен. В някои случаи зачервяването може да е причинено и от алергична реакция, което показва необходимостта от медицински преглед. 

Устните, които пожълтяват или стават бледо бели, могат да бъдат признак на анемия или недостиг на кръв в тялото. Повишените нива на билирубин също могат да доведат до пожълтяване на устните. Хората, които забележат тези промени, трябва незабавно да потърсят медицинска помощ.

Храносмилателните проблеми също могат да повлияят на цвета на устните. Промени могат да се появят, когато се развият стомашни или храносмилателни разстройства, което прави медицинската консултация задължителна за правилна диагноза и лечение. 

Лилавите устни могат да показват проблеми, свързани с белите дробове. Тази промяна в цвета не бива да се пренебрегва, тъй като може да е признак за респираторни усложнения, изискващи внимание. 

Фактори, свързани с начина на живот, като тютюнопушене и консумация на алкохол, могат да допринесат за проблеми с устните. Правилната грижа, включително почистване на червилото преди лягане и нанасяне на кокосово масло или вазелин, може да помогне за поддържането на здрави устни.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
13:13 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
16:33 / 13.08.2025
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Катастрофи в София
Катастрофи в България
България в еврозоната
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: