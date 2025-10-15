ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Рожденият ден на Джак Никълсън бил преломен за Даян Кийтън
"Видях я съвсем наскоро на рождения ден на Джак Никълсън и беше хубаво да се срещнем там“, сподели 76-годишният Бегли пред People в събота — деня, в който Кийтън почина на 79.
"Тя обожаваше Джак, както и аз, а Джак обожаваше нея“, добави той. "Не искам да говоря от негово име, но съм сигурен, че е съкрушен от загубата ѝ.“
Бегли Джуниър определи Кийтън като "чудесна актриса и прекрасна жена“ и си спомни, че двамата играли брат и сестра в телевизионния филм Running Mates (1992).
"Радвам се, че я познавах толкова години,“ добави той.
Никълсън навърши 88 на 22 април, като все още не е направил публично изявление за смъртта ѝ.
Режисьорката Нанси Майърс я почете с трогателен пост в Instagram:
"Като жена, загубих приятелка от близо 40 години — понякога тя ми беше като сестра. Като режисьор, загубих връзка с актриса, за която можеш само да мечтаеш,“ написа тя.
"Тя беше безстрашна, неповторима, родена филмова звезда. Смехът ѝ можеше да оправи деня ти. Познанството и работата с нея промениха живота ми. Благодаря ти, Ди. Ще ми липсваш завинаги.“
В мемоарите си от 2011 г. Then Again Кийтън признава, че първоначално смятала Любовта не е шега работа за "обречен проект“, но впоследствие това станало любимият ѝ филм.
Тя разкрива също, че получила чек "с много нули“ за своя дял от приходите – след като разбрала, че самият Никълсън ѝ подарил част от своя процент.
Кариерата ѝ, обхващаща повече от половин век, приключи в събота в Калифорния. Семейството ѝ потвърди смъртта, без да посочи причина.
По думи на нейни приятели, здравето ѝ "се влошило внезапно“, а през последните месеци "тя бе отслабнала драстично“.
Последната ѝ публична поява беше в края на 2024 г. по време на коледно пазаруване.
След вестта за смъртта ѝ Холивуд потъна в скръб – звезди като Голди Хоун, Бет Мидлър, Стив Мартин, Манди Мур, Уди Алън и Леонардо ди Каприо я почетоха с емоционални послания.
Кийтън и Никълсън станаха легендарен тандем в романтичната комедия Любовта не е шега работа (2003) на режисьорката Нанси Майърс — филм за двама зрели професионалисти, които откриват любовта по-късно в живота, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 932
|предишна страница [ 1/156 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: