ЗАРЕЖДАНЕ...
Росен Петров: Нашата обща памет ни превръща в българи
© Bulgaria ON AIR
В той за книгата си "Нека помним II" в ефира на Bulgaria ON AIR.
На въпрос защо сме българи, Петров отговори: "Хилядолетният път на българите започва всеки път отначало. Историята живее в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме."
Водещият сподели и своя отговор на въпроса как човек става българин: "Основните темели са историята и езикът. Това става с първите думички, които научаваме, с първите песнички, с първите приказки, с произведенията на Иван Вазов, после с общите спомени, които имаме. Нашата обща памет ни превръща в българи. Колкото и да сме разделени, колкото и да не се обичаме понякога един друг, все пак има неща в нашата памет, които ни правят едно цяло."
Още от категорията
/
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим на работното място, какво пишем на компютъра, вкъщи ли сме или в офиса
13.12
Алекс Сърчаджиева: Един господин много мило ми предложи къща, да живеем заедно и, ако преценя, да взема и детето
11.12
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим н...
15:25 / 13.12.2025
Почина известен актьор
12:03 / 13.12.2025
Как да приготвим правилно кисело зеле?
08:35 / 13.12.2025
Не ги яжте горещи: Храни, които е по-добре да се консумират на сл...
08:35 / 13.12.2025
Празник е, но малцина знаят какъв точно
08:50 / 12.12.2025
Ултрамаратонецът Краси Георгиев: Спортът е начинът да се научиш д...
12:18 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.