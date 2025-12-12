Актьорът Вин Дизел сподели в социалните мрежи снимка с феноменалния португалски футболист Кристиано Роналдо. В надписа към поста си, Дизел разкри, че всички го питат дали Роналдо ще се присъедини към популярната поредица "Бързи и яростни". "Трябва да ви кажа, той е истински човек. Написахме роля за него в "Los Bandoleros", добави Дизел, с което намекна, че вероятно футболната легенда ще се включи в предстоящите снимки по нов проект, свързан с екшън поредицата.Последната публикация на Дизел засили спекулации дали Роналдо ще бъде част от известната поредица екшън филми, която започна с "The Fast and the Furious" през 2001 г. Наскоро се появиха и слухове, че Дизел работи върху продължение на "Los Bandoleros", след като режисьорът Луис Летериeр разкри забавяне в продукцията на единадесетия филм от франчайза "Бързи и яростни". Летериeр заяви пред "Collider", че "Fast and Furious 11" е отложен заради стачка на актьорската синдикална организация в Холивуд, пишат от Cinema Express.Според информацията в IMDb премиерата на финалната част ще бъде през 2027 година.Засега феновете могат само да се надяват и да очакват с нетърпение, за да разберат дали сюжетът на епизод 11 ще включва роля за Роналдо или пък ще гледаме героят му в "Los Bandoleros".Припомняме, че по-рано тази година Дизел разкри, че възнамерява да върне героя на покойния Пол Уокър в предстоящия филм "Fast", но не обясни как ще бъде постигнато това, пише actualno.