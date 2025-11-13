ЗАРЕЖДАНЕ...
Ромина Тасевска с нова секси визия
В поста си тя уточнява, че се е върнала към своята "пикси ера" - популярен стил прическа.
"Важен е вашият стил. Важна е вашата увереност. Бъдете себе си. Останалото е шум", пише Ромина онлайн.
Защо Ромина притесни феновете си?
Харизматичната красавица обаче притесни феновете си, като на стори в Instagram, в същия ден, качи и снимка от болница. От кадъра се виждаше, че водещата на "Съдебен спор" е с включена система и абокат на ръката.
Въпреки хоспитализацията тя подходи с увереност и положителни мисли. "Довери се на процеса. Всичко се случва точно навреме", е описанието, което тя добави към публикацията от болничното заведение, без да уточнява подробности за причината.
Какво точно се е случило, вероятно Тасевска скоро ще разкрие, пише actialno.
