© Наскоро Енрике Иглесиас и Мария Бесера пуснаха дуетното парче "Así Es la Vida", в което пеят за възходите и паденията, които двамата души изживяват заедно. Текстът определено звучи оптимистично и напълно отразява начина, по който се чувства певецът в момента.



"Може и да звучи малко наивна преведена на английски, но на испански това е песен с лирика, с която наистина се гордея. Можех да я напиша единствено в този момент от живота си", разкрива латино звездата.



Повече за личните си вълнения, емоции, любовта с Анна Курникова и родителството, Енрике Иглесиас разказва в откровено интервю за People.



Романтичната им история започва още през 2001 година, когато двамата се запознават покрай участието на бившата тенисистка в музикалния видеоклип на "Escape". За този момент певецът разкрива, че е променил живота му по начини, за които дори не си е и помислял. Латино звездата разказва още, че заедно с Курникова са "израснали" заедно под светлината на прожекторите и това е поставило доста солидна основа на връзката им.



"Когато се срещнахме, въпреки че тя идваше от света на спорта, в известен смисъл се разбрахме. Тя знаеше какъв е моят свят. Аз донякъде знаех какъв е нейният свят. Така че това разбиране помогна много. Започнахме да се опознаваме малко по малко и станахме все по-силни и по-силни", споделя Енрике Иглесиас.



Сега, повече от 20 години по-късно, той се гордее със семейството, което са изградили двамата заедно. Той и Анна Курникова са щастливи родители на три деца - близнаците Луси и Никълъс (5 г) и дъщеря им Мери (3 г.). За тях изпълнителят казва, че са най-големите му фенове и дори заедно си пеят любимата им негова песен - "I Like It".



Енрике Иглесиас не крие, че когато пътува по време на турне, малчуганите му липсват много. "Но имам чувството, че все още не са достатъчно големи, за да тръгнат на път с мен", допълва той, пише lifestyle.bg.



"Преди да изляза на сцената, обичам да ми е тихо. Не обичам да е много шумно и лудо зад кулисите", казва още Енрике Иглесиас, който в момента обикаля с Питбул и Рики Мартин за турнето The Trilogy Tour.