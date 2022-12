"Ролинг Стоунс" подготвя голяма изненада

© Десет години след началото на турнето по случай 50-годишнината от създаването си, "Ролинг Стоунс“ ще издадат албум с концерта си в Ню Джърси.



Според списание "Rolling Stone“, двойният албум ще се нарича "Grrr Live!". По този начин популярната група прави препратка към издадената по-рано колекция с най-големите им хитове, озаглавена "Grrr!".



В "Grrr Live!" ще бъдат включени песни, изпълнени от групата в Нюарк, Ню Джърси. Гостите на този концерт от декември 2012 г. бяха много: от Лейди Гага, която акомпанираше на Стоунс в песента "Gimme Shelter", и Джон Мейър и Гари Кларк Джей в "Going Down", до The Black Keys в "Who Do You Love?" и Брус Спрингстийн в "Tumbling Dice". Шоуто беше излъчено по телевизията през 2012 г.



"Grrr Live!" ще бъде издаден на 10 февруари 2023 г. Албумът ще може да се поръча във формати 3LP и 2CD.



Но освен миналите хитове, дискът ще включва три допълнителни песни, които ще бъдат включени в придружаващото DVD заедно с кавър на "Respectable" с участието на Джон Мейър.