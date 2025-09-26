Робинята Изаура на 68

© Жените не бива да злоупотребяват с хирургическите интервенции – за това предупреди звездата от "Робинята Изаура“ Луселия Сантос.



Понастоящем тя е на 68, а в най-известната си роля се снима, когато е само на 18. Звездата от сапунената опера е запазила стройната си фигура, но лицето й не е същото, каквото беше тогава. Тя обаче обяснява, че се е научила да обича и приема себе си такава, каквато е.



Актрисата не крие, че самата тя е имала уклон към изкуственото подмладяване и си е правила лифтинг на лицето преди години. Сега обаче не прибягва до "инжекции за красота“ и не планира повече хирургически интервенции.



Понякога Луселия се вглежда внимателно в бръчките по лицето си и иска да направи нещо по въпроса, но в крайна сметка винаги предпочита естествеността. Тя е сигурна, че жените трябва да се обичат и харесват сами, преди да търсят оценка в очите на другите. Сантос вярва, че момичетата губят своята индивидуалност, когато злоупотребяват с козметологията и пластичната хирургия.



"Чувствам се много добре с лицето си. Ангажирана съм с това – да мисля първо какво трябва да се направи. Подбирам внимателно всичко. В днешно време има много момичета, които прекаляват с пластичната хирургия. Това не е красота! Жалко е, дето момичетата не разбират, че стават грозни. И всички са еднакви. Модата на еднаквите силиконови лица има опасни последици. Очевидно съществува тенденция по целия свят – да се превръщаме в аватари“, увери актрисата.



Сантос отбелязва, че има правила, които й помагат да се поддържа в отлична форма. Луселия тренира редовно, плува много и активно ходи пеша. Тя има философско отношение към промените, свързани с възрастта.



"Основната ми тайна е, че приемам себе си във всякаква форма и възраст. В нашата професия не можем да вървим срещу времето. Това е първата стъпка да изглеждаме добре“, увери актрисата.



Сантос обясни в токшоуто Stars Aligned, че се е отказала от месото преди 40 години заради любовта си към животните. Още като дете Луселия не е харесвала много месо заради миризмата му. Актрисата яде риба само когато пътува. Този хранителен режим й допада, но не налага системата си на никого, пише "Телеграф".