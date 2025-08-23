Новини
Рибар удари рекорден улов
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:52
©
Огромен 21-килограмов шаран бе заловен по време на риболов на язовир "Йовковци". Майсторът се казва Стефан Ганев, на 44 години, от Велико Търново. Били са заедно с приятеля му Красимир Ангелов, като избрали място за 3-дневно бивакуване в района на село Раевци.

Захранили с царевица и заметнали въдици от ръка на около 50 метра дистанция, при дълбочина 3,5 метра. Вторият ден се оказал късметлийски и за двамата. Първо Красимир отчел удар към 11 часа и извадил 9-килограмов шаран, а час по-късно мощен удар последвал и на въдицата на Стефан. Оказал се истински трофей, с тегло цели 21 кг. Това е личен рекорд за Стефан.

Шаранът клъвнал на две силиконови царевици, подадени "на косъм". Този подход се налагал заради раците в язовир "Йовковци", които бързо опустошават всякаква естествена стръв. След фотосесия и двата шарана са освободени, за което рибарите правят и видеоклип, пише "България Днес".






