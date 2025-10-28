ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Резултати от застраховател: Близо 65% от щетите, които изплащаме са за автомобили в черно или сиво
В новото си проучване обаче, френският застраховател Leocare анализира 702 щети, заявени между юни и октомври 2025 г. И ги постави в перспектива с цветовете на каросерията на въпросните автомобили, пише automedia. Резултатът е, че почти две от три щети, или по-точно 64,7%, се отнасят до черни или сиви автомобили. Което е напълно нормално, защото това са сред най-продаваните цветове на пазара. Но в случая има и друго: цветът често отразява профила на употреба.
Всъщност, черните автомобили, често премиум модели, са по-изложени на кражба и вандализъм (38,9%). Тези автомобили са по-скъпи и се паркират в гъсто населени райони. Понякога предизвикват завист и следователно са по-изложени на злонамерени действия . Докато сивите автомобили страдат от повече счупвания на стъклото, особено предното (32,2%), което няма логично обяснение.
Белите автомобили пък е по-вероятно да се ударят в нещо (58,4%). Според проучването това се обяснява с факта, че тези автомобили са предпочитани от за корпоративни флотилии и като фирмени се карат по-безогледно. Червеният цвят, който продължаваме да свързваме с "бързите" автомобили, не показва никакви измерими излишни нива на инциденти (макар според други проучвания да е магнит за птичите изпражнения). Що се отнася до синия цвят, той е по-застъпен в искове, свързани с времето. Значи ли това, че синьото привлича градушките? Не, разбира се, но е любопитно съвпадение.
Наскоро, от другата страна на света, проучване от Центъра за изследване на произшествия към университета Монаш (MUARC) даде доста подобни резултати, но ги обясни по различен начин. Въз основа на над 850 000 произшествия в Австралия, то уточни, че ако черните автомобили имат 12% по-висок риск от инциденти в сравнение с белите, това се обяснява с видимостта: черното, сивото или сребристото се сливат по-лесно с пътя, особено при лошо време, докато бялото, жълтото и оранжевото се открояват ясно, намалявайки риска от сблъсък.
Тези две проучвания не си противоречат, а се допълват. Докато Leocare подчертава факторите, свързани с човешкото въздействие (паркиране, честота на използване, тип превозно средство), MUARC измерва физически риск, свързан с визуалното възприятие. По принцип черното не е по-опасно само по себе си, а е по-изложено на алчност, гъста градска среда или слаба светлина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: