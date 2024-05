Режисьорът на "Уроците на Блага": Филмът "Made in EU" е заснет

© Facebook Режисьорът на "Уроците на Блага" обяви тържествено: "Филмът "Made in EU" е заснет!!!"



След невероятния успех на "Уроците на Блага" режисьорът Стефан Командарев се похвали с края на снимките на последното си творение. Последните два снимачни дни са били в Германия. Гергана Плетньова влиза в главната роля на Ива.



"Филмът "Made in EU" е заснет!!! Снощи направихме последните кадри в Лайпциг, Германия! Страхотна Гергана Плетньова, прекрасни актьори!!! Най-якият екип на света! Благодаря на всички!!!", възкликна Командарев в социалната мрежа "Фейсбук".



"Made in EU" разказва за шивачка в малък град и нейния син по време на пандемията от Covid19.



Стефан Командарев отново работи с Катя Тричкова като продуцент, със сценариста Симеон Венциславов, а зад камерата в пореден филм застава Веселин Христов.



Филмът беше заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. В лентата участват актьорите Гергана Плетньова, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Иван Бърнев, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян и др.



Филмът е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", МДМ - Германия и Чешки филмов фонд.