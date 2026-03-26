Режисьорът на хитовото шоу "Като две капки вода“ Кирил Киров - Кико направи емоционална изповед за личните жертви по пътя към върха и голямата промяна, която предстои в най-гледания формат за имитации, информира. В новия епизод на "Елизабетско Podcast“ той сподели, че успехът винаги е подплатен със загуби и трудни избори зад кадър.Кирил Киров признава, че личният му живот често е оставал на заден план заради пълната му отдаденост на работата. Въпреки притесненията около настоящия 14-и сезон на "Капките“ – "Сезонът Слънце“, режисьорът гледа смело напред към иновации в предаването.Кико сподели идеята форматът да се отвори за кастинги към непопулярни лица, излизайки от рамката само на известните личности. Продуцентът разкри, че работи със специалисти и психолози от над 20 години. "Ако не обичаш себе си, трудно можеш да обичаш другите“, категоричен е той.Режисьорът критикува страха от чуждото мнение и културата на "swipe-ване“ (бързата замяна) на хора в съвременните отношения.Кико не подмина и темата за политиката, като призна, че е получавал покани за участие в политически проекти. Той обаче е отказал с мотивите, че в тази среда е почти невъзможно човек да запази "чистото“ си име.В личен план режисьорът споделя, че днес до него има жена, но признава грешките си от миналото, когато работата е била негов единствен приоритет. Извън светлината на прожекторите той намира спокойствие в готвенето и по-отговорното шофиране.