Режисьорът Светослав Драганов за "Снежа и Франц": Всичко беше емоционално, това е семейната им история 

© Документалният филм "Снежа и Франц“ имаше премиера снощи. За него разказа режисьорът на филма Светослав Драганов в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.



Той е племенник на Снежа Хорнер.



"Премиерата мина много добре, всичко беше емоционално. Присъстваха голяма част от героите на филма, специално пристигнали от Австрия. За първи път те видяха целия филм миналия февруари – отидох до Виена да им го покажа. Тогава той беше работен вариант. Това е семейната им история, с много драматизъм, травма, загуба и радост. Тогава моето вълнение беше голямо – ние сме роднини. Една от сестрите на Франц е съоператор на филма“, разказа Драганов.



Режисьорът събира архива на пътешественика Франц Хорнер, сниман с камера Супер 8 мм, и заедно с разказите на Снежа, много фотографии и писма разказва историята им. Снежа се запознава с Франц през 1967 г. в Слънчев бряг, когато са тийнейджъри. Срещата им поставя началото на голяма любов и приключения между София, Виена и безкрайните пътища на света.



Франц пътешества в Сахара, в Памир, в Иран, в Тибет.



"Всичките си пътешествия снима на диапозитив и прави сказки. Обикаля различни места в Австрия и разказва за своите пътешествия и как живеят хората по света. Книгите, които описват пътешествията му, не са само за пътешествията като преживяване, а и за това как се чувства той, пътешествайки“, разказа Светослав Драганов.



В 18.00 часа днес ще бъде открита и изложбата "Снежа и Франц“ в галерия "Райко Алексиев“, която ще продължи до 15 ноември.



"За първи път Снежа и Франц са заедно в едно пространство. Снежа е артист, прави текстилни релефи. Франц ще присъства с неговите 8-милиметрови филми от неговите пътешествия от 70-те и 80-те години“, поясни Драганов.