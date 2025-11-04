Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Режисьорът Светослав Драганов за "Снежа и Франц": Всичко беше емоционално, това е семейната им история 
Автор: Ася Александрова 11:51Коментари (0)28
©
Документалният филм "Снежа и Франц“ имаше премиера снощи. За него разказа режисьорът на филма Светослав Драганов в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

Той е племенник на Снежа Хорнер.

"Премиерата мина много добре, всичко беше емоционално. Присъстваха голяма част от героите на филма, специално пристигнали от Австрия. За първи път те видяха целия филм миналия февруари – отидох до Виена да им го покажа. Тогава той беше работен вариант. Това е семейната им история, с много драматизъм, травма, загуба и радост. Тогава моето вълнение беше голямо – ние сме роднини. Една от сестрите на Франц е съоператор на филма“, разказа Драганов.

Режисьорът събира архива на пътешественика Франц Хорнер, сниман с камера Супер 8 мм, и заедно с разказите на Снежа, много фотографии и писма разказва историята им. Снежа се запознава с Франц през 1967 г. в Слънчев бряг, когато са тийнейджъри. Срещата им поставя началото на голяма любов и приключения между София, Виена и безкрайните пътища на света.

Франц пътешества в Сахара, в Памир, в Иран, в Тибет.

"Всичките си пътешествия снима на диапозитив и прави сказки. Обикаля различни места в Австрия и разказва за своите пътешествия и как живеят хората по света. Книгите, които описват пътешествията му, не са само за пътешествията като преживяване, а и за това как се чувства той, пътешествайки“, разказа Светослав Драганов.

В 18.00 часа днес ще бъде открита и изложбата "Снежа и Франц“ в галерия "Райко Алексиев“, която ще продължи до 15 ноември.

"За първи път Снежа и Франц са заедно в едно пространство. Снежа е артист, прави текстилни релефи. Франц ще присъства с неговите 8-милиметрови филми от неговите пътешествия от 70-те и 80-те години“, поясни Драганов.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Отношенията София-Скопие
Грипна епидемия обхвана страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: