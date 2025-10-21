Новини
Ретроградният Меркурий разбърква сериозно живота на тези зодии през ноември
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:43Коментари (0)72
©
Ретроградният Меркурий през ноември ще бъде труден период за преосмисляне на живота за няколко зодии. Те вече усещат първите отгласи от космическия хаос, който ретроградният Меркурий носи със себе си.

Подготвителният период ще започне на 21 октомври 2025 г. и ще продължи до 9 ноември, когато планетата официално ще обърне посоката си. Въпреки че всички зодии ще усетят известно въздействие, то ще бъде най-силно за няколко зодии. Ето кои са те.

Близнаци

За Близнаците това време ще бъде огледало, отразяващо накъде сте насочвали енергията си, без да получавате желаната възвръщаемост. Тъй като Меркурий ви управлява, забавянето му може да повлияе на обичайния ви ритъм на живот. Не се вкопчвайте в нещо, което е изчерпало потенциала си. Позволете си да спрете, да размислите и да изберете различен път. Понякога крачката назад е началото на истинския напредък.

Дева

Вие сте особено чувствителни към циклите на Меркурий и фазата преди планетата да обърне посоката си ще ви повлияе особено. Възможни са недоразумения, технически проблеми или трудности в комуникацията.

В момента обаче е важно да не се опитвате да контролирате всичко, а да спрете и да разберете какво наистина заслужава вашето внимание. Този период ще ви научи да цените тишината и вътрешния баланс, както и активните действия.

Скорпион

Периодът преди ретроградния Меркурий ще бъде време на дълбока вътрешна трансформация за Скорпионите. Всичко, което сте смятали за неизменно, може да се нуждае от преразглеждане. Преосмислете убежденията си, изследвайте сенките си и не се страхувайте да се освободите от старото. С приближаването на Меркурий към вашия знак, ще преминете през процес на прочистване, след което ще се преродите и ще видите живота от нова перспектива, предлагаща ви повече възможности.

Стрелец

Ретроградният Меркурий ще премине през вашия знак, така че влиянието му ще бъде особено силно изразено. Ще трябва да преоцените своите убеждения, възгледи и житейски цели. Не бързайте с заключенията, действайте, когато интуицията ви подсказва "да“. Избягвайте прибързани думи и решения, тъй като те биха могли да ви върнат към стари грешки. Този период ще ви помогне да погледнете трезво на целите си и да разберете от какво наистина се нуждаете за растеж и благополучие.

