ЗАРЕЖДАНЕ...
Рени премина през сериозни изпитания
©
"Много са ми мили тези кадри. Всеки път, когато ги гледам, се вълнувам. В началото синовете ми не бяха съгласни да ги пускам, но успях да ги убедя", признава в предаването "Тази събота и неделя" Рени.
Неотдавна певицата разкри, че не е виждала сина си от дълго време, след като той напуснал семейното жилище и започнал самостоятелен живот с подкрепата на баща си. Рени премина през сериозни изпитания, свързани с него, тъй като той бе поел неблагоприятен път. Но изглежда, че всичко вече е зад гърба им. Фолк звездата вече спокойно говори за децата си, въпреки че признава:
"Аз и с първата, и с втората ми бременност винаги съм искала да имам момиче. Впоследствие реших, че е по-добре, че Господ ми е дал момчета. По-лесно се гледат, не им трепериш чак толкова много", откровена е изпълнителката, пише HotArena.
Още по темата
/
Тя ще изиграе Лили?
04.01
Още от категорията
/
Карлос Насар проговори
30.12
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията н...
15:44 / 03.01.2026
Чудните истории на "малките герои" – недоносените бебета и как от...
12:59 / 03.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
16:35 / 02.01.2026
Къде да пътуваме през 2026?
16:29 / 02.01.2026
Да посрещнеш изгрева на Черни връх – лудост или зареждащо изживяв...
12:17 / 02.01.2026
Най-късметлийският ден за всяка зодия през януари
08:09 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.