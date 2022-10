© Една от трите най-големи музикални компании в света - Warner Music избра да работи с Fabrizio Parisi & The Editor по първия официален ремикс на "Комбайна-вършачка“, по-известна като "Васко Жабата“, който от снощи вече се разпространява в цял свят.



Песента на оркестър "Камчия“ привлече интереса на гиганта след като стана най-стриймвана песен България и една от най-вайръл мелодиите в Тик-ток, след което се изкачи до първите места в Сърбия, Хърватска и Словения, а от две седмици и в Германия, Австрия, Турция, Холандия и Швейцария.



Warner Music придоби ексклузивитет върху правата на “Васко Жабата", благодарение на представителите си в България "Орфей Мюзик“, които са официален дигитален дистрибутор на оркестър "Камчия“. При проявения интерес на Warner Music за EDM ремикс на песента, за да я превърнат в радио хит в Европа и по света, “Орфей Мюзик" веднага се обръщат към Fabrizio Parisi & The Editor с предложение да го направят те. Въпреки че тандемът, който стои зад едни от най-успешните електронни проекти у нас, успява да преобрази напълно парчето само за дни, Warner вече е получил ремикси от различни диджеи и е програмирал премиерата. Щом вариантът на Fabrizio Parisi & The Editor стига до централата на Warner обаче, плановете бързо се променят и българското предложение е избрано като фокус трак между останалите ремикси.



Fabrizio Parisi & The Editor са добре познати имена за Warner Music от работата си с артисти, представлявани от големия лейбъл, като Рут Колева и Поли Генова. Те са и поредното доказателство, че Warner Music е поставила като водещ приоритет политиката си за подкрепа на локални артисти.



Fabrizio Parisi е един от най-популярните италиански диджеи и продуценти в Източна Европа и Близкия Изток, с над 3500 концерта на живо по цял свят и 7 сингъла в каналите на MTV. Той е основател и собственик на музикалния лейбъл Fa&Mi Music. От 2017 г. до сега синглите му често се изкачват до първите места в българските класации. Sunbeams остана в ТОП 10 на българския еърплей 49 седмици, 13 от които на първо място. Aurora и Tell Me Right с Ева Пармакова бяха първите му две парчета в MTV. От години Fabrizio Parisi е част от екипа на Italia Radio 1 със собствено радио шоу, а сетовете му са част от плейлистите на Radio Ibiza, SpaceFm Radio (Румъния), Djsline (Германия), KissFm (България), RadioXLarge (Турция).



The Editor е музикант, продуцент на електронна музика и саунд дизайнер, с магистърска степен от колежа Бъркли и стдружник на Fabrizio Parisi във Fa&Mi Music. Самостоятелната му работа е в стиловете chillout и dance electronic, като има зад гърба си издадени десетки албуми и сингли, включително е бил част от най-престижната селекция - “Buddha Bar Classical-Chillharmonic" на George V Records. Има собствено предаване по Italia Radio 1 и е автор на официални саунд сетове за Tracktion и Audio Kit Pro D1.



Двамата заедно с Fabrizio Parisi създадоха хитове като #yoursake, South Legend, влезлите в MTV Let it Play; Prison с Графа; Love Is Free; официалния денс версия ремикс на култовото парче на Brandy & Monica от 90-те "The Boy Is Mine" и официалния ремикс на Salty на Рут Колева, както и официалния ремикс на No More на Поли Генова, първия етно-хаус албум WIND OF EAST и много други.



