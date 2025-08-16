Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Редовната консумация на тиквено семе намалява високото кръвно и подобрява нивата на холестерола
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:29Коментари (0)82
©
Ползи от консумацията на тиквени семки и начини за добавянето им към ежедневната диета:

Полезни за сърцето

Добавянето им към редовната диета може да помогне за подобряване на здравето на сърцето ви. Според проучване, публикувано в Journal of Medicinal Food, е установено, че редовната консумация на масло от тиквено семе намалява високото кръвно налягане и подобрява добрите нива на HDL холестерола при жени в постменопауза. Това показва как тиквените семки могат да поддържат здравето на сърцето и метаболитното благополучие, когато се включват редовно в диетата.

Повишаване на имунитета

Яденето на тиквени семки ежедневно може естествено да помогне за подобряване на цялостното здраве и благополучие. Това е така, защото тези семена са с високо съдържание на магнезий, който помага за регулиране на кръвното налягане и поддържа здрави кости. Съдържанието на цинк повишава имунитета и помага за подобряване на здравето на кожата и косата. Антиоксидантите в тези семена се борят със свободните радикали и намаляват възпалението, намалявайки риска от хронични заболявания.

Полезен за сън и стрес

Тези семена също са богати на триптофан, който помага за по-добър сън и подобрява настроението по естествен начин. Те помагат за намаляване на стреса и могат да балансират хормоните, особено при жени по време на ПМС или менопаузата. Техните здравословни мазнини и фибри също подпомагат храносмилането и управлението на теглото.

Начини за добавяне на тиквени семки към диетата

Печена закуска

Изсушете печените тиквени семки с малко сол, масала или черен пипер. Можете да ги дъвчете вечер или да смесите с бадеми, стафиди, фъстъци, за да създадете домашна смес за пътеки, пише timesofindia.indiatimes.com.

Салати

Залейте вашите салати, извара и плодови купички с печени или сурови тиквени семки. 

Лютеница

Добавете лъжица тиквени семки, докато правите лютеница (като кориандър или кокосово лютеница) за допълнителна кремообразност и протеин.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
19:28 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
14:29 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: