В търсене на най-добрия вкус за великденската трапеза,се натъкна на една изпитана и изключително интересна рецепта за домашен козунак с ракия. Благодарение на малката доза алкохол и специфичния режим на втасване, печивото става невероятно пухкаво и запазва свежестта си за по-дълго. За да постигнете перфектния резултат, е важно да спазвате точните пропорции на съставките. Ето какво ще ви бъде необходимо за един традиционен великденски козунак:Брашно: 1 кг (пресято)Яйца: 5 брояЗахар: 350 гПрясно мляко: 200 гМазнина: 300 мл смес от олио и маслоМая: 1 пакетче суха маяАромати: 3 пакетчета ванилия и настъргана кора от 1 лимонТайната съставка: 1 чаена лъжичка ракияПърво активирайте маята, като я смесите със 100 мл топла вода, една лъжица захар и една лъжица брашно. Оставете я да шупне добре. Разбийте с миксер яйцата, захарта, ванилията, млякото и олиото. Изсипете сместа и втасалата мая в тавата с пресятото брашно. Месете енергично около 10 минути.Покрийте тестото и го оставете на топло за около час, докато удвои обема си. След втасването премесете отново, като добавите ракията и лимоновата кора. Разделете тестото на три равни части, разтеглете ги на дълги фитили (около метър) и ги оплетете на красива плитка. Поставете козунака в кръгла тава, намажете го с жълтък, разбит с малко олио, и поръсвате обилно със захар.Ключът към успеха при тази рецепта е търпението – оставете козунака да втаса повторно в тавата, докато утрои обема си. Печенето става в предварително загрята на 140°C фурна за около 20 минути. Резултатът е ароматен, мек и автентичен домашен козунак, който ще бъде звездата на вашия празник.