|Разсеяха мита, че спането на лявата страна на тялото оказва негативно влияние
Според теорията, това е така, защото там се намира сърцето.
Един от най-известните лекари в Русия и тв водещ Александър Мясников разкри истината за спането на лявата страна.
"На която страна ви е удобно, на тази спете. Аз спя на лявата", споделя лекарят.
Реалната опасност са други фактори, обясни Мясников. Например, висок холестерол, наднормено тегло, липса на сън и лоши навици.
В допълнение, лекарят разсея друг общ мит, според който при съмнение за инфаркт е необходимо да се кашля силно, пише zdrave.to.
Според Мясников първото нещо, което трябва да направите, ако подозирате инфаркт, е да се обадите на линейка.
Лекарят препоръчва пациентът да се положи в легнало положение, като му се осигури свободен достъп до кислород. Също така е добре да му се даде препарат, който разрежда кръвта.
