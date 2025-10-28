Новини
Раздяла в "Ергенът", те двамата приключиха
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:25
Неочакван обрат настъпи в най-новия епизод на "Ергенът", след като Краси реши да сложи край на връзката си с Ана-Шермин.

След седмици на привидна близост и романтични моменти, участникът призна, че въпреки симпатиите си към нея, не вижда бъдеще между тях.

"Уважавам много Ана-Шермин, но тя не е човекът за мен," сподели Краси, като допълни, че несъответствията в характерите им са основната причина за решението му. По думите му, той не се чувства сигурен в отношенията им и има нужда от време, за да прецени какво наистина иска.

От своя страна, Ана-Шермин прие тежко отказа. "Ние сме най-топ от всички тук, второ мнение няма," заяви тя, видимо разочарована и емоционална. Участничката бе убедена, че връзката им е по-силна от всички останали в шоуто, но думите на Краси разбиха тази нейна увереност.

Феновете на предаването вече коментират активно раздялата в социалните мрежи. Някои подкрепят Краси за откровеността му, докато други съчувстват на Ана-Шермин, виждайки в нея жертва на неочакван емоционален обрат.

Какво предстои за двамата и дали Краси ще открие това, което търси, тепърва ще стане ясно в следващите епизоди на "Ергенът", пише "България Днес".

