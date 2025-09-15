ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
Снимки в социалните мрежи разкриха истината за връзката на Рая Пеева с вечния хулиган Явор Бахаров.
Актрисата публикува в инстаграм колаж от кадри и клипчета от отминаващото лято. На тях не се вижда лицето на Бахаров, но се вижда кучето, което наскоро и самият той беше снимал. Това издава, че домашният любимец, както и преди, продължава да е общ за двамата актьори. Ако това беше тяхно общо дете, нямаше да е изненада, че и двамата продължават да се грижат за него. Само че, когато става въпрос за куче, вече става съмнително.
Проверка сочи, че бившите гаджета, които преди време бяха спрели да се следват в инстаграм, сега са подновили "приятелството“ си в социалните мрежи. Някои от мъжките силуети, които личат в снимките и клипчетата на Пеева, приличат толкова много на Явор, макар и лицето да не се вижда добре, че е сигурно, че двамата са били заедно цяло лято.
Кога са се събрали отново? Това най-вероятно знаят само те и най-близките им роднини и приятели. В публичното пространство Рая и Явор спазват дистанция.
Последното официално събитие, на което актрисата се появи, беше премиерата на сериала на Нова тв "Майките, през пролетта. Тогава тя беше без кавалер. Всъщност, откакто се е заговорило, че вече не е с Бахаров, Пеева не се е появявала с мъж на публично място. Това не е характерно за нея. Известно е, че е харесвана жена, и ако наистина беше сама, досега край нея щеше да гъмжи от ухажори. Най-вероятно ги отблъсква именно заради Явор, който е нейната голяма, макар и фатална любов.
Бахаров също не се е появявал с друга жена в публичното пространство. Явно раздялата между двамата е била за кратко и в момента отново са заедно, но се стараят да пазят връзката си в тайна.
Каква е причината да се правят на разделени? Най-вероятно двойката цели да спре клюките по техен адрес. Известна е максимата, че щастието обича тишината, т.е. не бива да демонстрираш любовта и късмета си. Двете звезди сигурно са започнали да споделят тази житейска философия и затова пазят връзката само за себе си, пише "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 693
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Радина Червенова: Беше въпрос на време
12:39 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: