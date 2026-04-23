Всички сме чували, че не е добре да държим много растения в стаята, където спим. Истината обаче е, че природата е създала няколко "специалисти“, които работят точно обратното на общоприетото схващане – те не ни крадат кислорода, а ни го подаряват в най-важния момент от денонощието, пише ФОКУС.

Сансевиерия

Това растение, често наричано "змийска кожа“, е истински феномен. Докато повечето зелени видове си почиват през нощта, тя започва своята работа, като активно преработва въглеродния диоксид в чист кислород. Поставена в ъгъла на спалнята, тя действа като безшумен освежител, който подготвя въздуха за по-дълбок и спокоен сън.

Лилията

Ако често се събуждате със суха носоглътка, особено по време на отоплителния сезон, Спатифилумът е вашият избор. Това елегантно цвете има способността да повишава влажността в помещението с до 5%. Освен това, то е безпощадно към токсините от домашния прах, които често предизвикват алергични реакции.

Алоето

Алое Вера не е само за мазане на изгаряния. То е сред малкото растения, които интериорните дизайнери обожават – изглежда страхотно и излъчва здраве. То е индикатор за чистотата на дома ви: ако по листата му се появят кафяви петна, значи въздухът в стаята има нужда от сериозно проветряване.