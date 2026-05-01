Забелязвали ли сте, че косата ви изглежда по-жизнена през пролетта, докато есента често носи "уморен" вид и засилен косопад? Това не е просто субективно усещане. Биологичните ни ритми са тясно свързани със сезоните, а косата и ноктите ни са първите, които реагират на тези промени, пише ФОКУС.

Биологичният часовник на вашето тяло

Човешкият организъм следва не само дневни (циркадни), но и циркануални ритми – вътрешни биологични цикли, които се променят с годишните времена. Те регулират хормоналната активност и метаболизма, което директно влияе на фазите на растеж на косъма.

Защо косата ни "цъфти“ през пролетта?

През пролетта и началото на лятото голям процент от космените фоликули навлизат в своята най-активна фаза на растеж, известна като анаген. Основните причини за това са:

Витамин D: Увеличената слънчева светлина стимулира синтеза на витамин D, който играе ключова роля в регулацията на растежните процеси в кожата и фоликулите.

Хормонален баланс: Промените в нивата на мелатонин и други хормони, повлияни от продължителността на деня, "превключват“ тялото в режим на обновяване.

Метаболизъм: По-доброто кръвообращение и повишената активност през топлите месеци доставят повече хранителни вещества до матрицата на косъма и ноктите.

Есента и "сезонният телогенен ефлувиум"

Ако през есента забележите, че косата ви е по-суха, накъсва се или пада повече, вероятно преминавате през т.нар. сезонен телогенен ефлувиум. В този период повече косми преминават от фаза на растеж към фаза на покой и след това опадат.

Много експерти свързват това явление с еволюционно наследство. Макар при хората механизъмът за "смяна на козината" да е отслабен, ние все още носим генетична памет за адаптация към климатичните промени.

Мит или реалност?

Паралелът между падането на листата и есенния косопад е красива метафора, но с една важна разлика – при човека косата не пада наведнъж. Всеки косъм следва своя собствен индивидуален цикъл.