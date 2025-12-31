Дъщерята на водещата Гала Мари Константин съобщи радостна вест в социалните мрежи. Радостната вест е придружена от фотоси на нея, съпруга й и тяхното първо детенце."Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви", написа тя.Инфлуенсърката роди дъщеря си Лора през 2024 година.