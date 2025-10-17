ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радина и Пламен отново заедно
Двамата станаха двойка в края на миналата година и често показваха колко им е хубаво заедно - със снимки от общи пътувания или просто разходки по улиците. Радина дори сподели част от любовно писмо, в което пишеше: “Обичам те с такава дълбочина и страст, каквито не съм изпитвал към никого другиго в този живот". Новината за краха на връзката им потвърди бащата на актрисата - художникът Христо Кърджилов, в края на юни.
Сега, по-малко от 4 месеца по-късно, Пламен и Радина са отново двойка. Те си партнират и на сцената на Народния театър в постановките “Хага", “Венецианският търговец" и “Разходка с Гогол".
Освен че играе в много постановки на театрална сцена, скоро зрителите ще я видят и на малкия екран в нова роля. Кърджилова участва в шестия сезон на “Под прикритие", чиито снимки усилено вървят.
Радина влиза в образа на кралицата на подземието - “фаталната жена на престъпния свят", както издават от екипа. Другите нови лица в продължението на сериала ще са Павел Иванов, Юлиан Вергов, Климентина Фърцова и Велина Георгиева, припомня "24 часа".
