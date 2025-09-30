ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Радина Кърджилова с опасна роля
Поредна нова информация за един от най-чаканите сериали в България беше споделена с феновете в социалните мрежи, като също беше загатната любовна сюжетна линия.
Актрисата Радина Кърджилова продължава да доминира не само с енигматично присъствие на екрана и сцената, но и с новата си роля на опасен наркобос в най-новия предстоящ 6-и сезон на култовия български сериал "Под прикритие“. От продукцията споделиха видео, представляващо серия от фиктивни страници на вестник, като Кърджилова присъства на почти всяка страница. Някои от заглавията са: "Фаталната жена на престъпния свят“, "Кралицата на подземието“ и "Жените вече държат коката“.
Завръщащи роли, за които феновете изключително се вълнуват, правят Йоанна Темелкова, като дъщерята на емблематичния бос – Джаро, както и Захари Бахаров, известен на широката публика с ролята си на безскрупулния узурпатор – Иво Андонов. Интересното попадение в новия сезон е участието на Павел Иванов, който освен с ролите си в Народен театър "Иван Вазов“ стана изключително популярен с превъплъщението си във великия футболист Георги Аспарухов във филма "Гунди – Легенда за любовта“. Тук той ще изиграе криминален образ, като на една от страниците на несъществуващия вестник е загатната романтична връзка между неговия образ и този на Радина Кърджилова. Заглавието е: "Кралицата и звярът на улицата“, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 812
|предишна страница [ 1/136 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: