Радина Червенова: Беше въпрос на време
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:39
"Никога не си прощавах грешките, страдах, но вече не е така. Написването на романа ми, ме направи доста по-самоуверена и се радвам, че хората го харесват, поне такива думи чувам", това призна бившата водеща в националната телевизия по време на участието си в "Тази събота и неделя" по bTV.

"В новините съм работила точно тогава, когато е трябвало и е било най-интересно, сега не бих се върнала там. Просто я няма тръпката, няма я каузата. А за жените и промяната във визията им като говорители - харесвам си младите колеги, изключително е професионално това, което сега се случва в телевизиите, водещите почти не правят гафове, което между другото е грешка. Защото те не са машини, а са хора и някак става по-истинско, когато имат поне малки гафове. Те карат хората да се заслушат в това, което се казва в емисията", казва още Червенова.

Тежко ѝ е, когато е трябвало да съобщава лоши новини за близки хора:

"Така ми се е падало, но винаги е било много мъчно за мен. В деня на инцидента в дискотеката в "Индиго", когато имаше загинали деца, тогава голямата ми дъщеря беше на дискотека и аз не знаех къде е тя, изживях го много тревожно", казва още журналистката.

"Беше още в първото изречение и това беше най-тежката ми емисия. Всички в студиото умираха от смях, никой не можеше да се сдържи, а аз имах чувството, че ще ми се пръсне сърцето от притеснение да не изпусна контрола. Страшно изпитание беше и за двамата ни със Спас", смее се днес Червенова, когато говори за гафовете в ефир и конкретно за този, когато е объркала корейски град по време на олимпийските игри.

Що се отнася до рака на гърдата, който са й открили

"Нямах много време за мислене. Когато д-р Средкова ми каза, че това е супер агресивен рак, който бързо се развива и аз имам избор дали да се оперирам или не, казах й, че съм готова на операция. А тя: Добре, качваме се веднага в операционната. Беше въпрос на време", признава водещата.

"Това, което спасява е човек да се обърне към компетентните органи, а нашите български лекари са много добри. Човек има нужда и от близки хора, които да не го гледат като болен. Писането ме излекува тотално", сподели още Радина .

