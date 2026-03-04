ЗАРЕЖДАНЕ...
Рачков и Геро натириха Азис
Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро решиха да отговорят подобаващо на публичните нападки на Азис, отправени по-рано от него по време на участието му при Лора Крумова.
В гостуване при Лора Крумова Краля на поп фолка у нас заяви директно, че Рачков го дразни и че двамата водещи си въобразяват, че са "самото шоу".
Коментарите му включваха и иронични забележки за ръста и поведението им в ефир.
Затова Рачков реагира подобаващо:
"Геро, ти чу ли го това "онова дребното"? Аз дребен? Единият висок, другият нисък – какъв ли трябва да си, за да му се харесаш?"
"Среден", отвърна Геро, предизвиквайки бурен смях в залата.
Рачков продължи в същия тон. "Започваме, г-н Боянов, да водим по вашия начин. Няма да се обаждаме въобще, за да си чувате мислите. Но то е хубаво да има мисли…".
Азис реши да вземе нещата в свои ръце, излезе на сцената и демонстративно пое ролята на водещ, представяйки следващата участничка – Симона, която трябваше да се превъплъти във Ваня Костова.
