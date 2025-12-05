ЗАРЕЖДАНЕ...
Пътешественикът Пламен Узунов: Саудитска Арабия в момента търси своята туристическа самоличност
"Всичко е много пищно, много лъскаво, самото летище не прилича на такова. Съчетанието от крайно консервативен ислям с многото пари, които има тази държава, благодарение основно на нефта, е произвело едно съвсем различно обитание на хората, което е съобразено и с много високите температури и пустинния климат,“ добави той и посочи, че най-подходящото време за посещение на страната заради горещините е декември-януари месец.
Саудитска Арабия в момента търси своята туристическа самоличност и своите позабравени исторически корени. "Да не забравяме, че те са една страна, основана от племена, от кралства, от градове държави. Културата, и историята през която са минали, въобще не сравнима с историята на Европа или на някаква друга част на света. И те търсят своето място, т.е. кое би било интересно да покажат“, каза гостът.
А едни от най-интересните места в тази страна са светите места за исляма Мека и Медина, които са в основата на Хаджа – един от петте стълба в исляма, според които всеки мюсюлманин трябва поне веднъж в живота си да посети местата, свързани с пророка Мохамед. "Годишно, само по време на Хаджа, посещават страната около 3 милиона души поклонници“, подчерта Узунов.
Саудитците се отварят и за културния туризъм, като е изключително интересно за външния наблюдател посещението на племена във вътрешността на страната с техните местни традиции. "Едно е Саудитска Арабия на север и североизток, към Бахрейн, друго е на изток и на югоизток, към Йемен. И релефът е друг, и пустинята е друга, като на юг даже преминава в хубави зелени планини.“ Според Узунов древният арабски град-оазис Ал Ула – бижуто на набатейската цивилизация, е задължителен за посещение от всеки турист. "Между I век пр. Хр. и I век сл. Хр. това място е било изключително важен център, вторият по важност в набатейската цивилизация след Петра, но много по-богат от Петра. Има около 1500 намерени гробници в скалите, от които поне 100 са изключителни. Отделно там е имало и град, Хегра, също е с много голямо значение. Другото интересно място са скалните образования около Ал Ула и в самата Ал Ула. Там има една слонска скала, която е изключително красива,“ разказа той и добави, че и съвременните сгради много интересно се вписват в околната среда и създават един своеобразен пустинен лукс.
Въпреки че има съществена промяна и Саудитска Арабия вече не е толкова строго религиозна държава, има определени правила, с които туристите трябва да се съобразяват, предупреди пътешественикът. За мъжете няма толкова ограничения, но има определени религиозни места, където жените трябва да са покрити, за да не смущават вярващите. Добре е да имаш местен водач, тъй като той може да те запознае с местните традиции и порядки. Интересен факт е, че чужденци не се допускат в Мека, а "джамията в Медина побира в двора си 1, 2 милиона души, като сега в момента се разширява и ще стане 2,4 милиона души в капацитета й. Изключително съоръжение, изключителен храм,“ посочи гостът.
"Хората, които искат да посетят Саудитска Арабия не трябва да взимат предразсъдъците си, защото това е една страна, в която има какво човек да научи и за самия ислям, която е световна религия, а и за арабския манталитет. Арабите са друг манталитет хора, оформени от вековете на времето и пустинята. Тъй, че човек е нужно да остави предразсъдъците си и да се подготви за нови изживявания", заключи пътешественикът изследовател Пламен Узунов.
